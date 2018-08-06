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Bugün 10:59 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:00 TSİ )

Günlük kiralanan evlere polis baskını!

Kocaeli'de 273 polisten oluşan 65 ekiple günlük kiralanan evlere baskın yapıldı.

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Kocaeli’de Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde "Günü Birlik Kiralık Evler" uygulaması yapıldı. 273 polisten oluşan 65 ekipler sabah 08:00 sularında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Uygulama kapsamında Kocaeli Genelinde Kimlik Bildirme Projesine Kayıtlı 29 ev ile işletmeyeciye ait 89 ev olmak üzere 118 günlük kiralanan ev kontrol edildi. Evlerde konakladığı belirlenen 114 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. İzmit ilçesinde kimlik bildirme projesine kayıtlı günübirlik kiralık evlerde konaklayan şahısların girişlerini yapmayan 1 ev hakkında işlem yapılarak 5 bin 942 Tl para cezası kesildi. Kartepe ve Darıca’da ise kimlik bildirme projesine kayıtlı olmadığı tespit edilen 2 günübirlik kiralık ev hakkında işlem yapılarak 23 bin 770 Tl para cezası kesildi.

Bugün 10:59 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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