Halterde Akarsu Altun başarısı

Berfin Altun ve Ceren Akarsu, birincilik kürsüsüne çıktı. Hedef şimdi Avrupa kupaları…
İŞTE DERECELER:
SIKLET İSİM KATEGORİ K.KİLO DERECE
69 Kg Berfin Altun Koparma 87 Kg BİRİNCİ
69 Kg Berfin Altun Silkme 113 Kg BİRİNCİ
69 Kg Berfin Altun Toplam 200 Kg BİRİNCİ
+90 Kg Ceren Akarsu Koparma 88 Kg BİRİNCİ
+90 Kg Ceren Akarsu Silkme 110 Kg BİRİNCİ
+90 Kg Ceren Akarsu Toplam 198 Kg BİRİNCİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz