Kurucu üye Nevzat Bor, Kurucu üye Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Kurucu üye ve GİK üyesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, yaptıkları yazılı açıklamada, gerek partideki görevlerinden, gerekse İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladı.
Bugün 11:19 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:50 TSİ )
İYİ Parti'de 3 kurucu üye istifa etti!
İYİ Parti'de 3 kurucu üye, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.
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Bugün 11:19 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz