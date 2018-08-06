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İYİ Parti'de 3 kurucu üye istifa etti!

İYİ Parti'de 3 kurucu üye, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

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Kurucu üye Nevzat Bor, Kurucu üye Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Kurucu üye ve GİK üyesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, yaptıkları yazılı açıklamada, gerek partideki görevlerinden, gerekse İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladı.

Bugün 11:19 TSİ - Siyaset

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