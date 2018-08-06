Plaj Futbolu’nda şampiyon Yuvacık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, TFF Plaj Futbol Ligi ve Kandıra Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı’nda, dörtlü final heyecanı yaşandı. Kandıra Park Bahçeler, Kocaelispor, Yuvacıkspor ve Üçyoldoğuspor’un yer aldığı dörtlü final sonunda, Yuvacıkspor şampiyon oldu. Turnuvayı şampiyon bitiren Yuvacık, TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.

18 MAÇTA 151 GOL ATILDI

12 takımın yer aldığı ligde 180 sporcu yer aldı. Grup maçlarında oynanan ve ön eleme olarak değerlendirilen 12 maçta 95 gol atıldı. Dörtlü finalde oynanan 6 maçta ise toplam 56 gol atıldı.Turnuvayı namağlup tamamlayan ve şampiyon olan Yuvacıkspor takımına şampiyonluk kupasını TFF Sakarya Bölge Müdürü Ferruh Sezgin takdim etti. Turnuvayı şampiyon bitiren Yuvacıkspor TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.

SON ŞAMPİYON İKİNCİ OLDU

D grubunda yer alan ve dörtlü finale kalan geçen yılın şampiyonu Kandıra Park Bahçeler takımı turnuvayı ikinci bitirdi. Son şampiyonun oyuncuları kupa ve madalyalarını Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve Muhtarlıklar Bölge Müdürü Erhan Öztürk’ün elinden aldı. Kocaelispor’un gençleri A grubunu lider bitirerek dörtlü finale kaldı. Dörtlü finalde rakipleriyle zorlu mücadeleler yaşayan Kocaelispor, son maçında Üçyoldoğuspor’u yenerek Plaj Futbolu Ligi’ni üçüncü tamamladı. Turnuvanın dörtlü finalinin 41’inci golünü ise Kocaelisporlu Süleyman Yıldırım kaydetti. Üçyoldoğuspor ise turnuvayı dördüncü tamamladı.