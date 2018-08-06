Türk futbolunun kilometre taşlarının yer aldığı şöhretler müsabakasında karşılaşan mavi ve beyaz takım geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılki karşılaşmada da yenişemedi. 8-8 eşitlikle sonuçlanan şöhretlerin müsabakasında kazanan yine dostluk oldu.
Bugün 11:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:33 TSİ )
Şöhretler’de dostluk kazandı: 8-8
Oynanacak iki şampiyonluk maçı arasında Şöhretler müsabakası şampiyonaya renk kattı.
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Bugün 11:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz