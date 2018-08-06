Şöhretler’de dostluk kazandı: 8-8

Türk futbolunun kilometre taşlarının yer aldığı şöhretler müsabakasında karşılaşan mavi ve beyaz takım geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılki karşılaşmada da yenişemedi. 8-8 eşitlikle sonuçlanan şöhretlerin müsabakasında kazanan yine dostluk oldu.