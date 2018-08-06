Dörtlü finalde 10 gol atan Kandıra Park Bahçeler takımının yıldız forveti Burak Çakar Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı’nın gol kralı oldu. Çakar’a gol kralı kupasını TFF Sakarya Bölge Antrenörü Serhat Sütlü takdim etti.
Bugün 11:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:34 TSİ )
Gol kralı Burak Çakar oldu
Plaj Futbolu Ligi’nin gol kralı dörtlü finalde atılan goller ile belirlendi.
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Bugün 11:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz