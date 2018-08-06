Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:36 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:16 TSİ )

MHP 15 bin TL değerinde altın bozdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı altın ve döviz bozdurma çağrısının ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve partililer 15 bin TL değerinde olan 15 çeyrek altın ve 54 gram altını bozdurdu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Döviz kurunun yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı altın ve döviz bozdurma çağrısına MHP Kocaeli Teşkilatı destek verdi. Erdoğan’ın çağrısı sonrasında MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve partililer Tuğra Kuyumculuk’a giderek altın ve dövizlerini bozdurdu. MHP Teşkilatı toplamda 15 bin TL değerinde olan 15 çeyrek altın ve 54 gram altın bozdurdu.

HERKES DESTEK OLMALI

KOMİAD Başkanı Doğan Ak yaptığı açıklamada, “Bugün burada devletimizin ekonomik savaşta yapılan çağrı üzerine biriktirdiğimiz altınlarımızı ekonomi adına piyasaya sunduk. Bu konuda KOMİAD olarak herkese destek olma çağrısında bulunuyoruz” cümlelerini kullandı.

EKONOMİK SAVAŞ DEVLETİN YANINDAYIZ

Daha sonra konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yastık altındaki altınları bozdurun çağrısıyla biz de MHP olarak biriktirdiğimiz altınları bozdurmaya geldik. Biz ekonomik savaşta da devletimizin yanındayız. Herkes Cumhurbaşkanının bu talimatını uygulamalı. Ekonomik savaşın verildiği bu günlerde herkes taşın altına elini koymalı” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:36 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

nezih - yorum yok her şey ortada

Yanıtla . 0Beğen 06 Ağustos 13:05
01

Emre Meşe - mallıkta çağ atladık söyleyecek birşey yok

Yanıtla . 2Beğen 06 Ağustos 11:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
CHP'li İnce'den kurultay açıklaması mask
CHP'li İnce'den kurultay açıklaması
Kocaeli'nin yakından tanıdığı isim, Cumhurbaşkanının başdanışmanı oldu mask
Kocaeli'nin yakından tanıdığı isim, Cumhurbaşkanının başdanışmanı oldu
Değer: Bizden İYİ Parti'ye 4 bin 500, HDP’ ye bin 500 civarında oy gitti mask
Değer: Bizden İYİ Parti'ye 4 bin 500, HDP’ ye bin 500 civarında oy gitti
"İnce için biz de imza verdik ama görünmüyor" mask
"İnce için biz de imza verdik ama görünmüyor"
CHP'de imza veren 14 Kocaelili isim mask
CHP'de imza veren 14 Kocaelili isim
CHP "Yeterli imza yok" dedi İnce teşekkür etti mask
CHP "Yeterli imza yok" dedi İnce teşekkür etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaelili iş adamı tutuklandı! mask
Kocaelili iş adamı tutuklandı!
Kira fiyatları el yakıyor! mask
Kira fiyatları el yakıyor!
Sivrisinekler yedi bitirdi! mask
Sivrisinekler yedi bitirdi!
Otobüs yolculuğunda yeni dönem! mask
Otobüs yolculuğunda yeni dönem!
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Ehliyette yeni dönem resmen başladı mask
Ehliyette yeni dönem resmen başladı

GALERİ

Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi mask
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL