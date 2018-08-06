MHP 15 bin TL değerinde altın bozdurdu

Döviz kurunun yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı altın ve döviz bozdurma çağrısına MHP Kocaeli Teşkilatı destek verdi. Erdoğan’ın çağrısı sonrasında MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve partililer Tuğra Kuyumculuk’a giderek altın ve dövizlerini bozdurdu. MHP Teşkilatı toplamda 15 bin TL değerinde olan 15 çeyrek altın ve 54 gram altın bozdurdu.

HERKES DESTEK OLMALI

KOMİAD Başkanı Doğan Ak yaptığı açıklamada, “Bugün burada devletimizin ekonomik savaşta yapılan çağrı üzerine biriktirdiğimiz altınlarımızı ekonomi adına piyasaya sunduk. Bu konuda KOMİAD olarak herkese destek olma çağrısında bulunuyoruz” cümlelerini kullandı.

EKONOMİK SAVAŞ DEVLETİN YANINDAYIZ

Daha sonra konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yastık altındaki altınları bozdurun çağrısıyla biz de MHP olarak biriktirdiğimiz altınları bozdurmaya geldik. Biz ekonomik savaşta da devletimizin yanındayız. Herkes Cumhurbaşkanının bu talimatını uygulamalı. Ekonomik savaşın verildiği bu günlerde herkes taşın altına elini koymalı” ifadelerini kullandı.