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En İyi Kaleci: Samet Gündüz

Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı’nda bu yıl en iyi kaleci ödülünü takımının şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Samet Gündüz aldı.

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Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı’nda bu yıl en iyi kaleci ödülünü takımının şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Samet Gündüz aldı.

Bugün 11:39 TSİ - Spor

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