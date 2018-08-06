Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı’nda bu yıl en iyi kaleci ödülünü takımının şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Samet Gündüz aldı.
Bugün 11:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:41 TSİ )
En İyi Kaleci: Samet Gündüz
Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı’nda bu yıl en iyi kaleci ödülünü takımının şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Samet Gündüz aldı.
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Bugün 11:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz