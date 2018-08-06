Turnuvanın en değerli oyuncusu Üçyoldoğuspor takımının gelecek vaad eden genç yıldızı Talha Saka seçildi. Talha Saka’ya ödülünü Gençlik ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar takdim etti.
Bugün 11:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:42 TSİ )
En Değerli Oyuncu: Talha Saka
Turnuvanın en değerli oyuncusu Üçyoldoğuspor takımının gelecek vaad eden genç yıldızı Talha Saka seçildi.
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Bugün 11:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz