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Bugün 11:42 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:43 TSİ )

Maşukiyespor ihraç oldu…

10 gün önce 15 takımın katılımı ile başlayan Kartepe futbol turnuvası, ilk firesini verdi. İşin ilginç yönü, ihraç edilen takımın, daha önce Keltepe adıyla başlayan turnuvanın kurucusu Maşukiyespor olmasıydı.

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Kartepe Kupası’nda ilk fire: Derbentspor-Maşukiyespor maçı, Maşukiye sahaya çıkmayınca oynanamadı, Derbentspor maçı 3-0 hükmen kazandı. Maşukişe üç maçtan ikisine çıkmayınca kurallar gereği ihraç oldu. İlk maçta Derbentspor, Uzuntarlaspor’a 4-0 mağlup olmuştu. İkinci maçı oynamadan hükmen kazanan Derbentspor ilk puanlarını oynamadan aldı. Turnuvanın Keltepe adıyla kurucusu olan Maşukiyespor ise ilk maça çıkmamıştı, İkinci maça çıkan takım Uzuntarla Belediyespor’a 5-1 mağlup olunca, önceki akşam 18.30’da oynanması gereken, Derbentspor maçına da çıkmayıp, otomatikman elendi. 15 takımla başlayan turnuva, 14 takıma düştü.

UZUNTARLA PUANINI 7’YE ÇIKARDI

Üç maçta yedi puan toplayan ve lider durumda olan Uzuntarla Belediyespor, önce oynadığı iki maçta Derbentspor’u 4-0, Maşukiyespor’u 5-1 yenmişti ve önceki günkü maçta, Arslanbey Organize Sanayispor ile 0-0 kalarak, turnuvada7 puana ulaştı ve liderliğini sürdürüyor. Arslanbey Organize Sanayi, Kartepe Belediyespor’a 2-0 yenilmişti ve takımın ikinci maçta önceki gün akşam oynadığı Uzuntarla Belediyespor karşısında gol arayışları sonuç getirmedi, bir puanda kaldı.

ARSANBEY ORG SANAYİ: 0 UZUNTARLA BLDSPOR: 0

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Oğuz Solak ***, Halim Yılmaz ***, Doğucan Engin ***

ARSLANBEY ORG SANAYİ: Tuğberk **, Batuhan **, Mustafa ** (Ömer **), Mert ** (Furkan Şişman **), Mesut ***, Ertuğ **, Talha Topçu ** (Temel **), Halil ***, Talha Andaç ***, Furkan Akbal **, Ramazan ** (Hakan **)

UZUNTARLA BLD.SPOR: Metin **, Adil **, Murat **, Sıddık **, Muhammet ***, Ali **, Recep **, Abdullah ** (Salih **), M.Ali **, Y.Emre ** (Kaan **), Fehmi **

GOL: Yok

GÜNÜN PROGRAMI (Arslanbey Stadı):

18.30 SARIMEŞESPOR-SUADİYESPOR

20.30 ARSLANBEY B.-KÖSEKÖY ATEŞ

Bugün 11:42 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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