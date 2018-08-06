Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 30 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 38,28 gram metamfetamin, 138,11 gram esrar ve 19 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 555 kök kenevir, 152 gram esrar ve 1 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu raporu
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz