Başiskele de tam bir spor kenti oldu

Yaylacık Mahallesi Mert İnan Sokak’ta, yeni bir spor tesisin daha açılışı gerçekleşti. Daha önce açılışa hazırlanan ancak aşırı yağışlar nedeniyle iptal edilen program bir hafta sonra yapıldı ve 7 Yıldızlı Kent Başiskele'nin yeni gençlik ve spor merkezi gençlerin hizmetine sunuldu. Açılışa Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın yanı sıra AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve ilçe yönetimi, Başiskele Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş, Yaylacık Mahalle Muhtarı Orhan Firidinoğlu ve mahalle muhtarları, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ile mahalle halkı katıldı.

AYAZ KONUŞMA YAPTI

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ise konuşmasında şunları söyledi: Geçen hafta şiddetli bir yağış olduğu için açılışımızı bir hafta ertelemek zorunda kaldık. Bu spor salonların açılmasında asıl gaye de sadece spor yapılsın, bedensel faaliyetlerde bulunulsun diye değil, gençleri uygunsuz ortamlardan, madde bağımlılığından kurtarmak, gayri ahlaki davranışlardan onları soyutlamaktır.