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Plaj Voleybolu Kocaeli etabı bitti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cebeci Sahili’nde düzenlenen Kocaeli Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi. Kandıra’nın Cebeci Sahili’nde Erkekler Plaj Turnuvası düzenlendi.

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İki gün süren turnuva Türkiye’nin çeşitli illerindeki sporcular tarafından ilgi gördü. 2’şer kişilik takımlardan oluşan turnuvada 32 takım yer aldı. Tek set üzerinden eleme usulüyle oynanan turnuvada, dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi. Zorlu mücadelelere sahne olan turnuvanın sonunda Oğuz Acar ve Hasan Uzun ikilisi şampiyon oldu.

PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI

Cebeci Sahili’nde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynandı. Final maçı sonrası gerçekleşen ödül törenine Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kartepe Gençlik Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Cebeci Muhtarı Gürkan Durmuş, büyükşehir yetkilileri, sporcular ve aileleri katıldı. Sıcak havalara rağmen protokol ve voleybol severler, sporcuları yalnız bırakmadı.

FAİR-PLAY RUHU HAKİMDİ

2’şer kişilik takımlardan oluşan turnuvaya 18 yaşından büyük erkek sporcular katılım gösterdi. Turnuva boyunca günümüzde uygulanmakta olan voleybol kuralları geçerli oldu.Turnuvada 32 takım ve 64 sporcu yer aldı. Turnuva boyunca sporcular fair-play ruhuyla maçları tamamladı. Turnuvada oynanan tüm maçlarda dostluk ön plandaydı.

MAÇLAR İKİ GÜN OYNANDI

Tek set üzerinden eleme usulüne göre oynanan turnuvada eşleşmelerde galip gelenler ile mağlup olan takımlar ayrıldı. Turnuvada 2 kez mağlup olan takım turnuvaya veda etti. Maçlar tek sette kazanılmış 21 sayı üzerinden oynandı. Final müsabakası ise tek set 25 sayı üzerinden oynandı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

2 gün boyunca oynanan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.  Büyük heyecana sahne olan maçlar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında oynandı.

TURNUVADA DERECEYE GİREN SPORCULAR:

1.KIRMIZI TAKIM

Oğuz Acar

Hasan Uzun

2.SİYAH TAKIM

Enes Tekin

Özhan Ülbağ

3. SARI TAKIM

Kaan Koştu

Tolga Koştu

Bugün 11:47 TSİ - Spor

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