Boksta 3 altın geldi

Önder Sipahi Türkiye Şampiyonu Furkan Susan Türkiye 2ncisi, Nazmi Özbay Türkiye 3’üncüsü olma başarısı gösterdi. Yönetim kurulu açıklamasında “Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Destekleriyle yanımızda olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz sayın Muzaffer Çintimar ve ilçe müdürümüz Gökhan Yavaşer’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.