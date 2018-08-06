Önder Sipahi Türkiye Şampiyonu Furkan Susan Türkiye 2ncisi, Nazmi Özbay Türkiye 3’üncüsü olma başarısı gösterdi. Yönetim kurulu açıklamasında “Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Destekleriyle yanımızda olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz sayın Muzaffer Çintimar ve ilçe müdürümüz Gökhan Yavaşer’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Bugün 11:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:50 TSİ )
Boksta 3 altın geldi
Boksörlerimiz, Bayburt’ta yapılan Türkiye Minikler Boks Şampiyonası’nda, 3 sporcumuz madalya kazandı.
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Bugün 11:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz