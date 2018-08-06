İzmit’ten Kızıltepe’ye dostluk parkı

2 yıl önce İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğanın hizmet danışmanı olarak atanmasıyla bölgeye yapılan saysız hizmetlere bir yenisi daha eklendi. 16 dönümlük arazi üzerine yapılan ve 320 metre yürüyüş yolu 320 metre bisiklet yolu toplam 280 metrekare 2 adet oyun alanı 100 metrekare kondisyon alanı 630 metrekare piknik alanı ve pergolalı açık dinlenme alanları bulunan parkın açılışına Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mardin Valisi Mustafa Yaman İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu Kızıltepe Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Odabaş Ak Parti İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz Kızıltepe Başkan Yardımcısı Cevdet Topal İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın Mardin Anadolu İller Derneği Başkanı Necmettin Kaya Ak Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ilçe belediye başkanları İzmit ve Mardin sivil toplum kuruluş temsilcileri belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HEP YANIMIZDA HİSSETTİK

Açılışta konuşan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman İzmit Belediye Başkanımızı hizmet danışmanlığı görevlendirmesi sonrası hep yanımızda hissettik. Hem Kızıltepeli hemşerilerimize hem de diğer bölgelerden gelen vatandaşlarımız için park yaptılar. İzmitteki hemşerilerimize de teşekkür ediyorum dedi.

BATIDA NE VARSA DOĞUDA DA VAR

Büyük bir mutluluk ve heyecan içinde olduklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan yaptığı konuşmasında her gelişimizde Mardinimizi Kızıltepemizi ayrı bir güzel görüyoruz. . İzmit demek Kızıltepe demek. Hep birlikte mutlu olabiliriz. Buradaki çocuklarımız böyle güzel parklarda olursa biz mutlu oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerinde başlatılan bu çalışmalara bizde kayyum danışmanlığı olarak destek veriyoruz. Ne yazık ki yıllardır vatandaşlarımızın hizmeti için ayrılan kaynaklar onların mutsuzluğu için kullanılmış. Artık o günler geride kaldı. Genelde hükümetimizin destek ve teşvikleri yerelde de bizlerin çalışmalarıyla artık batıda ne varsa buradalar da var dedi.

KATKINIZ ÇOK BÜYÜK

Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaşta yaptığı konuşmasında İzmit Belediyemiz hem maddi hem manevi anlamda şehrimize çok büyük desteklerde bulundu. Bu gün bunların meyvelerini hep birlikte görüyoruz. Ben kendilerine hem Kızıltepe halkı adına hem belediye çalışanları adına hem de şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum şeklinde konuştu. Açılışın ardından protokol üyeler parkı gezdi. Doğan açılış sonrası bisiklet yolunda gençlerle birlikte bisiklet sürdü.

ŞEHİRDE İNCELEMELER DEVAM ETTİ

Park açılışı sonrası Başkan Doğan ve beraberindekiler Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Millet Kıraathanesini ziyaret etti. Heyet daha sonra Kızıltepe Gençlik Merkezi ve Kızıltepe Kadın Yaşam Merkezlerine giderek gençlerle ve kadınlar bir süre sohbet etti. Doğan daha sonra projesi İzmit Belediyesi tarafından oluşturulan ve yapımı tamamlanmakta olan Kızıltepe Kapalı Pazar alanında incelemelerde bulundu.