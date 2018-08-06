Yeni Ford Focus’a Euroncap’ten 5 yıldız

Yeni Ford Focus, bağımsız çarpışma testi kurumu EuroNCAP tarafından yapılan testlerde üstün bir performans sergiledi. Yeni Ford Focus yeni test kriterleriyle gerçekleştirilen çarpışma testinde en yüksek derecelendirmeyi hak eden ilk araçlardan biri oldu. EuroNCAP tarafından yapılan değerlendirmeye göre Yeni Ford Focus bünyesinde barındırdığı yoldan karşıya geçen veya yol kenarında ilerleyen yaya ve bisikletlileri algılayan Ford’un Çarpışma Önleme Yardımcısı da dahil olası bir çarpışmayı önleme veya etkilerini azaltmaya yönelik birçok özellikle üstün güvenlik seviyesi sunuyor.

EN YÜKSEK NOTU ALDI

Sistem olası bir çarpışma algılaması ve sürücünün uyarılara reaksiyon göstermemesi halinde otomatik olarak fren yapıyor. Euro NCAP hem yetişkin, hem de çocuk yolcu korumasında Yeni Focus’a yüksek puan verdi. Ford’un yeni C2 platformu ve yüzde 33 oranında yüksek dayanımlı ve presle sertleştirilmiş çelik kullanımı sayesinde önden çarpışma kuvvetlerinde yüzde 40’lık bir iyileşme gösteren Yeni Ford Focus ayrıca araca yandan çarpışma testlerinde de en yüksek puanı elde etti.