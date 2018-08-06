İhracatımız % 25 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin yaptıkları açıklama ile ülkemizin temmuz dönemine ait ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.8 oranında artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar en çok ihracat gerçekleştirilen temmuz ayı geliri olarak kayıtlara geçti.

TL İLE SATIŞ BAŞLADI

Yılın ilk 7 aylık dönemindeki toplam ihracat yüzde 7 artışla 96.3 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da yüzde 8.1’lik artışla 163.3 milyar dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştı. Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler, yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik oldu. Bu arada Türkiye, söz konusu dönemde toplam 169 ülkeye Türk Lirası (TL) ile ihracat yaparken, ocak-temmuz dönemindeki TL ile yapılan dış satışın 8.6 milyar lirayı bulduğu belirtildi.

KOCAELİ’DE ORAN YÜZDE 25 YÜKSELDİ

Öte yandan geride kalan temmuz döneminde ilimizin toplam ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.3’lük artış ile 1 milyar 209 milyon 10 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı haziran dönemine göre yaşanan artış ise yüzde 2.3 olarak kayıtlara geçti. Kocaeli yıllık ihracatta da yine önemli bir yükselişe imza attı. Kocaelili firmalar, 2018 yılı ocak-temmuz döneminde toplam olarak 8 milyar 207 milyon 583 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdi.

YILLIK ENFLASYON 800 MİLYON DOLAR ARTIŞ

Geçen yılın ilk yedi aylık dönemine göre yaklaşık 800 milyon dolarlık ihracat yapan ilimizin gelişim oranı ise yüzde 10.7 olarak açıklandı. Kocaeli, temmuz ayı ve yıllık ihracatta ise İstanbul ve Bursa’nın ardından üçüncü sırada yer aldı. İstanbul yıllık olarak 40.8 milyar dolar, Bursa ise 8.2 milyar dolak seviyesinde ihracat rakamına ulaştı.

KOCAELİ

OCAK 979.919,10

ŞUBAT 1.232.033,19

MART 1.342.340,44

NİSAN 1.092.588,56

MAYIS 1.169.900,84

HAZİRAN 1.181.791,08

TEMMUZ 1.209.010,50

TOPLAM 8.207.583,72