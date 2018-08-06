Kocaeli’de 41.320 elektrik abonesi var

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, geçen ay en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 77 bin 555 aboneyle İzmir oldu. İzmir’i, 64 bin 110 serbest tüketiciyle Konya ve 63 bin 224 aboneyle İstanbul izledi.

KOCAELİ’NİN VERİLERİ

EPİAŞ tarafından açıklanan rapora göre Kocaeli’deki serbest tüketici sayısı ise temmuz ayı itibarıyla 41 bin 320 oldu. İlimizde ayrıca 30 santralden 2035,09 MWh enerji üretiminin yapıldığı belirtildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 70 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.