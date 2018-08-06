EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, uluslararası piyasa fiyatları ve kur artışlarının yol açtığı zam ihtiyacının, söz konusu ürünlerden alınan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan indirimle karşılanmasını sağlayan eşel mobil sisteminin başlangıcından bugüne kadar devletin vergi kaybının 1 milyar 750 milyon liraya ulaştığını söyledi.
Bugün 12:12 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:13 TSİ )
Devlet akaryakıtta vergiden feragat etti
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin, motorin ve otogaz zamlarının vatandaşa yansıtılmaması uygulamasının mali sonuçlarını hesapladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:12 TSİ - Ekonomi
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz