Devlet akaryakıtta vergiden feragat etti

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, uluslararası piyasa fiyatları ve kur artışlarının yol açtığı zam ihtiyacının, söz konusu ürünlerden alınan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan indirimle karşılanmasını sağlayan eşel mobil sisteminin başlangıcından bugüne kadar devletin vergi kaybının 1 milyar 750 milyon liraya ulaştığını söyledi.