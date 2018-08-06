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Bugün 12:13 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 12:14 TSİ )

TÜBİTAK teknoloji transfer edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) geliştirdiği bazı teknolojiler için ilana çıktı.

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Söz konusu teknoloji transferi ilanları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Mini TEMPEST PC-II Cihaz Teknolojisi, Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Kalibratörü (PUG) Teknolojisi ve Kızıl Ötesi Kulak Termometreleri (IRET) Referans Kalibrasyon Sistemi Teknolojisi, “basit lisanslama” yöntemiyle 5 yıllığına transfer edilecek.

Bugün 12:13 TSİ - Teknoloji

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