TÜBİTAK teknoloji transfer edecek

Söz konusu teknoloji transferi ilanları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Mini TEMPEST PC-II Cihaz Teknolojisi, Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Kalibratörü (PUG) Teknolojisi ve Kızıl Ötesi Kulak Termometreleri (IRET) Referans Kalibrasyon Sistemi Teknolojisi, “basit lisanslama” yöntemiyle 5 yıllığına transfer edilecek.