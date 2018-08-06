Palandöken’den sahte kasap uyarısı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, belediyelerin, vatandaşlar için uygun kurban kesim yerleri tahsis etmesi gerektiğini belirtti. Yanlış kesim teknikleriyle her yıl 20 milyon lira değerindeki derinin ziyan olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

KASAP UYARISI

“Doğru olmayan kesme şekilleri ile hayvanın derisi, kemiği, eti ziyan oluyor. Zamanında tuzlama yapılması gereken deri, 2-3 saat içinde ilgili yerlere ulaştırılmalı. Derilerin yüzde 40'ı bu nedenlerle israf ediliyor.” Bayramda sahte kasaplara da dikkat edilmesini isteyen Palandöken, “Vatandaşlarımız, kurbanını oda kaydı olan, vergisini veren kasaplara emanet etmeli” değerlendirmesinde bulundu.