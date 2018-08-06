1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmesi beklenen uygulama süresi 1 yıl uzatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenlemede takvim bir kez daha değişti. Ekim sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen uygulama kapsamında poşet fiyatlarını bakanlık belirleyecek ve artık tüm alışverişlerde ücretsiz poşet dönemi sona ermiş olacak.
Bugün 12:18 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:20 TSİ )
Poşetler ücretli olacak
1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmesi beklenen uygulama süresi 1 yıl uzatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenlemede takvim bir kez daha değişti.
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Bugün 12:18 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz