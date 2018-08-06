Poşetler ücretli olacak

1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmesi beklenen uygulama süresi 1 yıl uzatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenlemede takvim bir kez daha değişti. Ekim sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen uygulama kapsamında poşet fiyatlarını bakanlık belirleyecek ve artık tüm alışverişlerde ücretsiz poşet dönemi sona ermiş olacak.