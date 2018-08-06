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Bugün 12:24 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:30 TSİ )

Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var...

Mezunları en hızlı istihdam edilen üniversiteler açıklandı. Listenin ilk 10'unda ilimizden de bir üniversite yer aldı.

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Mezunları en hızlı istihdam edilen üniversiteler açıklandı. Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE) Yükseköğretim İstihdam Endeksinde Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler arasında GTÜ (Gebze Teknik Üniverstesi) geçen yıl bulunduğu 7. sıradan 3 basamak yükselerek, 91.11 puan ile 4. sırada yer aldı. GTÜ öğrencileri 4. sınıftayken ilk 6 ay içinde istihdam edilme olasılıkları çok yüksek. İlimizde bir diğer üniversite olan Kocaeli Üniversitesi ise 57,26 puan ile 20. sırada yer aldı.

Mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite ise şöyle;

1- Özyeğin Üniversitesi

2- Sabancı Üniversitesi

3- Boğaziçi Üniversitesi

4- Gebze Teknik Üniversitesi

5- İstanbul Teknik Üniversitesi

6- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

7- Koç Üniversitesi

8- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

9- Hasan Kalyoncu Üniversitesi

10- Yıldız Teknik Üniversitesi

Bugün 12:24 TSİ - Eğitim

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