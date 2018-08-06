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Esnaf odaları birliği başkanı uyardı: "Bayram indirimi oyununa kanmayın”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, bayram indirimi aldatmacılarına dikkat çekerek, “Yüzde 80’e varan indirim etiketlerine kimse kanmasın. Piyasayı araştırarak alışveriş yapın, fuzuli harcamalardan kaçının” dedi

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Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, bayram indirimi aldatmacılarına dikkat. Büyük mağazaların ve AVM'lerin bayram indirimi adı altında tüketiciyi yanıltarak rant elde ettiğini söyleyen Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, 'Bayramları ve özel günleri fırsat bilenler, önce ürünlerin fiyatını şişiriyor sonra indirim varmış gibi pazarlayarak satışa sunuyor. Özellikle bayram arifesinde vatandaşlarımız yüzde 80'e varan indirim etiketlerine kanmasın. Tüketicileri yanıltan indirim kampanyaları kesin olarak kurala bağlanmalı. Vatandaşlarımız ise bayram alışverişi yaparken fuzuli masraflardan kaçınmalı ve piyasayı çok iyi araştırarak hareket etmeli” dedi.

'MESLEK KURULUŞLARININ İZNİ OLMADAN İNDİRİM YAPILMAMALI'

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Özellikle bayramlarda ve özel günlerde mağazaların gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına dikkati çeken Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, 'Büyük mağazalar, özellikle bayram, yılbaşı, sevgililer günü ve anneler günü gibi özel günlerde satışlarını artırmak için tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda çocuklarına bayramlık satın almak isteyen vatandaşlar mağaza afişlerinde yüzde 80'e varan indirim reklamları görüyor. Oysa aynı ürün indirime girmeden önce fiyatı iki katına çıkarılıp sonra normal fiyatı üzerinden sanki indirim varmış gibi gösteriliyor. Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmamalı' şeklinde konuştu.

'YÜZDE 80'E VARAN İNDİRİM ETİKETLERİNİ İYİ KONTROL EDİN'

Vatandaşların alışveriş yaparken piyasayı çok iyi kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Durmuş, 'Bayram alışverişine çıkacak olan vatandaşlarımız bir alana bir bedava, üç al bir öde gibi kampanyalara ve aldatıcı indirimlere kanmamalı. Ürün satın alırken piyasayı çok iyi araştırmalı ve fiyatları kontrol etmeli. Bayram arifesinde gereksiz yere alışveriş yapıp kredi kartlarına yüklenmemeli. Çünkü ödenemeyen kredi kartı borcu biriktiği zaman vatandaşlar borcun altından kalkamıyor. Özellikle AVM'lerdeki tekstil ürünleri, kozmetik ürünler, teknolojik ürünler, elektronik ve beyaz eşyada ucuzluk kampanyaları çok iyi takip edilmeli. Ürünlerin kampanyaya girmeden önceki fiyatı araştırılmadan indirimin büyüsüne kapılmadan alışveriş yapılmalı. İhtiyaç olmayan ürünlerin fiyatı ucuz bile olsa cebimize zarar verdiği unutulmamalı' diye konuştu.

Bugün 12:38 TSİ - Ekonomi

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