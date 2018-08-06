Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:19 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:20 TSİ )

Mağdur olan veliler dava açabilirler

LGS’ye tepki göstererek MEB’e çağrıda bulunan Veli-Der, “Aylardır bir gecede değişen sınav sistemine karşı çocuklarımızın düşlerine sahip çıkma mücadelesi verdik. Çocukları mağduriyet yaşayan tüm velilerin dava açma hakkı vardır. Çocuklarımızın hayalleri için, LGS yıkımına çığlık ol” dedi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Veli-Der (Öğrenci Veli Derneği) LGS sonuçlarına tepki göstermek için Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması yaparak MEB’e çağrıda bulundu. Açıklamaya Veli-Der Şube Başkanı Göksal Yılmaz, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı ve Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Ömer Çeker, Tüm Bel Sen Erdaş Karakuş, Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, CHP eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve çok sayıda veli katıldı.

EĞİTİMİN ÇÖKÜŞ TABLOSU

Açıklamayı Veli Der Kocaeli Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Beyhan Korkmaz okudu. Korkmaz, “Bu yıl çocuklarımıza yaşamları boyunca unutamayacakları ağır bir travma yaşatıldı. 16 yıl süresince eğitim sisteminde yapılan değişiklikler ile çocuklarımızın hayatı yap-boz tahtasına dönüştürüldü. Bu sene içersinde gerçekleşen liseye geçiş ve üniversite sınavı sonuçları eğitim sisteminin çöküşünün tablosudur. Yaratılan bu karanlık tablonun sorumlusu parasız, bilimsel,kamusal, laik, nitelikli eğitimi yok sayanlardır” dedi.

BAKANLIK ÜÇ MAYMUNU OYNADI

attachment-274555-4-f4ba1a734ccd77980b6075bfeadbbc76-1533550227-1533550727.jpg?

Veli Der olarak mücadelemiz çocuklarımızın hayallerine, umutlarınasahip çıkma mücadelesidir diyen Korkmaz, “Aylardır bir gecede değişen sınav sistemine karşı çocuklarımızın düşlerine sahip çıkma mücadelesi verdik. Okulların gerçek sahipleri olan biz veliler, tüm çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı; her çocuğumuzun istediği okulda eğitim görme hakkı vardır dedik. Aylarca haykırmamıza rağmen, bakanlık yetkililerinin çığlıklarımıza verdikleri yanıt üç maymunu oynamak oldu” diye konuştu.

VELİLERİN DAVA AÇMA HAKKI VARDIR

Milli Eğitim Bakanlığı' nı acilen sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz diyen Korkmaz, “Milli Eğitim Bakanlığı' na çağrımızdır; Fen ve anadolu liselerinin kontenjanları arttırılmalı ve yeni kontenjanlar  il il,okul okul kamuoyu ile paylaşılmalıdır. İmam hatip liseleri ve meslek liseleri anadolu lisesine dönüştürülmelidir. Güzel sanatlar, sosyal bilimler, spor liselerinin kontenjanları arttırılmalıdır. Kılavuzda değişiklik yapılmalı, adil ve bilimsel,pedagojik olmayan adres (ev/ortaokul) sınırı, devamsızlık, yaş dayatması kaldırılmalıdır. Çocukları mağduriyet yaşayan tüm velilerin dava açma hakkı vardır. Çocuklarımızın hayalleri için, LGS yıkımına karşı ses ol, çığlık ol” dedi.

Bugün 13:19 TSİ - Eğitim

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
AKP'li Yaman'dan Bilnet'e övgü mask
AKP'li Yaman'dan Bilnet'e övgü
Hyundai’nin efsane CEO’su Yoon ülkemizden ayrıldı mask
Hyundai’nin efsane CEO’su Yoon ülkemizden ayrıldı
22. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mask
22. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Bilgili Kültür Okulları'ndan YKS'de büyük başarı mask
Bilgili Kültür Okulları'ndan YKS'de büyük başarı
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı! mask
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı!
Azerbaycanlı yöneticiler Kocaeli’ye hayran kaldı mask
Azerbaycanlı yöneticiler Kocaeli’ye hayran kaldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaelili iş adamı tutuklandı! mask
Kocaelili iş adamı tutuklandı!
Kira fiyatları el yakıyor! mask
Kira fiyatları el yakıyor!
Sivrisinekler yedi bitirdi! mask
Sivrisinekler yedi bitirdi!
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Otobüs yolculuğunda yeni dönem! mask
Otobüs yolculuğunda yeni dönem!
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu

GALERİ

Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı! mask
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı!
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi mask
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL