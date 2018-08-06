Mağdur olan veliler dava açabilirler

Veli-Der (Öğrenci Veli Derneği) LGS sonuçlarına tepki göstermek için Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması yaparak MEB’e çağrıda bulundu. Açıklamaya Veli-Der Şube Başkanı Göksal Yılmaz, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı ve Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Ömer Çeker, Tüm Bel Sen Erdaş Karakuş, Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, CHP eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve çok sayıda veli katıldı.

EĞİTİMİN ÇÖKÜŞ TABLOSU

Açıklamayı Veli Der Kocaeli Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Beyhan Korkmaz okudu. Korkmaz, “Bu yıl çocuklarımıza yaşamları boyunca unutamayacakları ağır bir travma yaşatıldı. 16 yıl süresince eğitim sisteminde yapılan değişiklikler ile çocuklarımızın hayatı yap-boz tahtasına dönüştürüldü. Bu sene içersinde gerçekleşen liseye geçiş ve üniversite sınavı sonuçları eğitim sisteminin çöküşünün tablosudur. Yaratılan bu karanlık tablonun sorumlusu parasız, bilimsel,kamusal, laik, nitelikli eğitimi yok sayanlardır” dedi.

BAKANLIK ÜÇ MAYMUNU OYNADI

Veli Der olarak mücadelemiz çocuklarımızın hayallerine, umutlarınasahip çıkma mücadelesidir diyen Korkmaz, “Aylardır bir gecede değişen sınav sistemine karşı çocuklarımızın düşlerine sahip çıkma mücadelesi verdik. Okulların gerçek sahipleri olan biz veliler, tüm çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı; her çocuğumuzun istediği okulda eğitim görme hakkı vardır dedik. Aylarca haykırmamıza rağmen, bakanlık yetkililerinin çığlıklarımıza verdikleri yanıt üç maymunu oynamak oldu” diye konuştu.

VELİLERİN DAVA AÇMA HAKKI VARDIR

Milli Eğitim Bakanlığı' nı acilen sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz diyen Korkmaz, “Milli Eğitim Bakanlığı' na çağrımızdır; Fen ve anadolu liselerinin kontenjanları arttırılmalı ve yeni kontenjanlar il il,okul okul kamuoyu ile paylaşılmalıdır. İmam hatip liseleri ve meslek liseleri anadolu lisesine dönüştürülmelidir. Güzel sanatlar, sosyal bilimler, spor liselerinin kontenjanları arttırılmalıdır. Kılavuzda değişiklik yapılmalı, adil ve bilimsel,pedagojik olmayan adres (ev/ortaokul) sınırı, devamsızlık, yaş dayatması kaldırılmalıdır. Çocukları mağduriyet yaşayan tüm velilerin dava açma hakkı vardır. Çocuklarımızın hayalleri için, LGS yıkımına karşı ses ol, çığlık ol” dedi.