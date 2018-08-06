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Genç kadın, toprağa verildi

Bolu TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Pervin Sağlam (37) Körfez’de toprağa verildi.

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Bolu TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Pervin Sağlam (37) Körfez’de toprağa verildi. Ağabeyi Koray Kuzu’nun kullandığı otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden Pervin Sağlam, Yarımca Hacı Osman Mahallesi Bağdat Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında İlimtepe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar dilerim . bebesi de var sanırım

Yanıtla . 1Beğen 06 Ağustos 14:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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