Bolu TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Pervin Sağlam (37) Körfez’de toprağa verildi. Ağabeyi Koray Kuzu’nun kullandığı otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden Pervin Sağlam, Yarımca Hacı Osman Mahallesi Bağdat Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında İlimtepe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Bugün 13:25 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:16 TSİ )
Genç kadın, toprağa verildi
Bolu TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Pervin Sağlam (37) Körfez’de toprağa verildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:25 TSİ - Asayiş
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar dilerim . bebesi de var sanırım
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.