İş merkezinin demir kapısını çaldılar!

Körfez İlçesi Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde yer alan Beyaz Saray İş Merkezi’nin zemin katında yer alan 8 dükkanın güvenliğini sağlayan demir kapı ve korkuluklar taş makinasıyla kesilerek alındı.Daha önce de defalarca hırsızların girdiği zemin katta yer alan iş yerlerinin güvenliği için takılan korkuluk ve demir kapıyı kesen şahıs aranıyor.