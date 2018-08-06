Körfez İlçesi Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde yer alan Beyaz Saray İş Merkezi’nin zemin katında yer alan 8 dükkanın güvenliğini sağlayan demir kapı ve korkuluklar taş makinasıyla kesilerek alındı.Daha önce de defalarca hırsızların girdiği zemin katta yer alan iş yerlerinin güvenliği için takılan korkuluk ve demir kapıyı kesen şahıs aranıyor.
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İş merkezinin demir kapısını çaldılar!
Körfez'de bir iş merkezinin zemin katında bulunan dükkanların demir kapı ve korkulukları taş keme makinesiyle kesilerek çalındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz