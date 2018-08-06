Üzülmez'den sel baskınları için komik bahane: "Battaniye attılar"

Meclis oturumunda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında söz alan Başkan Üzülmez “Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesi Nurcan Karakaya’nın katledilmesi kan donduran bir olaydır. PKK bebek katiliydi, yine bebek katletti. Bu yaşanan durum onların son çırpınışlarıdır. Kökleri kazılacaktır. Bedelini ödeyeceklerdir. Başta şehitlerimize Allah’tan rahmet geride kalan ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

SEL BASKINI İÇİN İLGİNÇ BİR BAHANE

Aşırı yağışlar hakkında bilgi veren Üzülmez, sel baskınını ilginç bir nedene bağladı. Üzülmez, "Mevsim normallerinin üzerinde yağışlar olmaktadır. Belli bir alt yapı hazırlanmıştır. Belde kültüründen ilçe kültürüne geçişte gereken yatırımlar yapılmaktadır. Toprağın emmesi gerekenden fazla yağmurun düşmesi sonrasında sel felaketi yaşanmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde su giderine battaniye atılmasından dolayı tıkanma yaşandı. Sonrasında sel baskını oldu. Yaşanan sel felaketi sonrasında gereken destek verilmektedir" dedi.