Üzülmez'den sel baskınları için komik bahane: "Battaniye attılar"

Meclis oturumunda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında söz alan Başkan Üzülmez “Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesi Nurcan Karakaya’nın katledilmesi kan donduran bir olaydır. PKK bebek katiliydi, yine bebek katletti. Bu yaşanan durum onların son çırpınışlarıdır. Kökleri kazılacaktır. Bedelini ödeyeceklerdir. Başta şehitlerimize Allah’tan rahmet geride kalan ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.
SEL BASKINI İÇİN İLGİNÇ BİR BAHANE
Aşırı yağışlar hakkında bilgi veren Üzülmez, sel baskınını ilginç bir nedene bağladı. Üzülmez, "Mevsim normallerinin üzerinde yağışlar olmaktadır. Belli bir alt yapı hazırlanmıştır. Belde kültüründen ilçe kültürüne geçişte gereken yatırımlar yapılmaktadır. Toprağın emmesi gerekenden fazla yağmurun düşmesi sonrasında sel felaketi yaşanmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde su giderine battaniye atılmasından dolayı tıkanma yaşandı. Sonrasında sel baskını oldu. Yaşanan sel felaketi sonrasında gereken destek verilmektedir" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Süleyman Atlı - Köseköy sarımeşe tarafları yollar rezil.başkan konuşuyor ama boş konuşuyor. Battaniye yalananınan sığınmasın.çuksın sokakları gezsin
Erol Demirbek - atlet ile tank durdurulursa elbette battaniye ile sel yaratılır
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.