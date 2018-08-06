Flormar işçisine polis müdahalesi!

Ahmet KASIMOĞLU - Polis her zaman sermayenin bekçisi olmuştur, işçiler üretmetiklerinde milli servete zarar veriyorsunuz suçlamasıyla karşılaşırken patronun malı milli servet olur, ama patron tarafından açlığa mahkum edilirken vatandaş olduğu unutulur, direnişi kırılırken, yasal hakkı olan sendika üyesi olma konusunda bırakın yardımcı olmayı, anlayış bile göstermezler. Eylemler işçiler için okuldur. Olaylara sınıfsal bakmayı bu günlerde uygulamalı öğrenirler. Eylem siyasallaşmış, siyaset ekmek demektir. İşçiler siyaset yapmasın demek, ekmek yemesinler demekle eş değerdir. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın sendikal mücadeleleri, zafer direnen işçilerin olacak.