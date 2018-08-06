Flormar işçisine polis müdahalesi!

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Flormar fabrikasında 84 gündür direnen işçiler, Petrol-İş sendikasına üye oldukları için hukuksuz biçimde işten çıkarılmışlardı. Flormar işçilerinin direnişine karşı şimdi de polis baskısı başladı. İşçilerin fabrika önüne astığı direniş pankartları polis tarafından toplandı. Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Polis, 'yukarıdan' aldığı emir doğrultusunda Flormar’a dokunmaya başladı. Pankartlarımız sökülmeye,direniş bitirilmeye çalışılıyor. Gerekçe, 'eylemin siyasallaşması'... Sağduyu sahibi herkesten ama herkesten bu işin hakkaniyetle çözümüne katkı koymalarını bekliyoruz" dedi.
6 ARAÇ POLİS
Direniş alanında işçilerle birlikte bulunan Petrol-iş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek ise yaptığı açıklamada, "Sabah geldik, ilk önce siviller geldi. pankartları asmamamız gerektiğini söylediler, bunlara uymayacağımızı söyledik. 6 araç polis geldi, çevik kuvvet geldi, müdahaleyle kaldıracaklarını söylediler" ifadelerini kullandı. Kırmızıçiçek, polisin baskısının Flormar yönetiminin talebiyle arttığını vurguladı.
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Yorumlar
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Ahmet KASIMOĞLU - Polis her zaman sermayenin bekçisi olmuştur, işçiler üretmetiklerinde milli servete zarar veriyorsunuz suçlamasıyla karşılaşırken patronun malı milli servet olur, ama patron tarafından açlığa mahkum edilirken vatandaş olduğu unutulur, direnişi kırılırken, yasal hakkı olan sendika üyesi olma konusunda bırakın yardımcı olmayı, anlayış bile göstermezler. Eylemler işçiler için okuldur. Olaylara sınıfsal bakmayı bu günlerde uygulamalı öğrenirler. Eylem siyasallaşmış, siyaset ekmek demektir. İşçiler siyaset yapmasın demek, ekmek yemesinler demekle eş değerdir. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın sendikal mücadeleleri, zafer direnen işçilerin olacak.
Erol Demirbek - O POLİSLERİN ÇOĞU İŞÇİ EMEKÇİ ÇOCUĞUDUR
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