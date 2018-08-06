Kocaelispor'a gece maçı zor!

Geçtiğimiz sezon Yaklaşık 2 ay boyunca gece maçı oynayan ekibimiz, yeni statta gece maçı oynayıp oynamama konusunda kararsız. Tabii ki kararı TFF verecek. Ancak başvuru olursa, birçok maçın yine gece oynanması gündeme gelecek. Şu an için bundaki en büyük engel, süper Lig maçlarını bile gündüz oynatmayı planlayan TFF’nin tutumu olacak. TFF’nin 2. ve 3.lig’lerde sürekli gece maçı uygulaması zor gözüyor. Kocaelispor geçen sezon yaklaşık 2.5 ay gece maçı oynamıştı.

ÖZEL MAÇLARA DEVAM…

Bu arada, 3.Lig 3.Grup’ta, iki sezon önce olduğu gibi yine Gölcükspor’la birlikte mücadele edecek olan Kocaelispor, Bolu kampında, dün akşam gazetemiz baskıya girerken devam eden Çatalca özel maçından sonra, 1 Eylül’de start alacak olan lig öncesinde, 3. hazırlık maçını 10 Ağustos’ta oynayacak. Bu kez rakip Sancaktepe olacak. 4. hazırlık maçı ise 14 Ağustos’ta Eyüpspor ile Bolu’da oynanacak.