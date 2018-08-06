Gölcük-Muğla sessiz sedasız: 0-0

Bir yandan kampa devam eden takım, diğer yandan her üç günde bir hazırlık maçı oynuyor. Afyon Oruçoğlu Otel tesislerinde oynanan sezon öncesi ikinci hazırlık maçını, kendi grubunda yer alan Muğlaspor ile yapan takım, 0-0 berabere kaldı.

ÇARŞAMBA ELAZİZ İLE…

Kırmızı Siyahlı takım ideale yakın kadrosuyla maça çıkarken, sert geçen karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Gölcükspor, dördüncü hazırlık maçını çarşamba Elazizspor ile oynayacak. Karşılaşma yine Oruçoğlu tesislerinde gerçekleşecek ve yine saat 18.00’de başlayacak. Gölcük, Muğlaspor karşısında kaled, İlyas, savunmada Kadir, Volkan, Erdem, Ali Mert, ortada Sercan, Atakan, Furkan, Ferhat, forvette de Ömer Faruk, Barış ile başladı. Daha sonra Kadir’in yerine İbrahim, Sercan’ın yerine Berkay girdi. Atakan’ın yerine de Batuhan Bayoğlu, Barış’ın yerine Volkan, Ömer Faruk’un yerine Aziz, Barış’ın yerine İsmail, Erdem’in yerine Selim kadroya dahil oldu.