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Körfez, Afyon U-21 takımını yendi: 2-0

İkinci etap kamp çalışmalarını Afyon Oruçoğlu Otel’de sürdüren Körfezspor, ev sahibi Afyon U-21 takımını 2-0 yendi.

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Maçın tamamında üstün oynayan temsilcimiz Körfezspor, Emirhan Subaşı’nın attığı 2 golle rakibini yenmeyi başardı. Afyon kampında ikinci hazırlık maçını oynayan Kırmızı Beyazlı ekibin teknik sorumlusu Deniz Kolgu,  “Kampta oynanan hazırlık maçlarının skoru önemli değil. Lige iyi hazırlanıp, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi. Körfezspor üçüncü hazırlık maçını 9 Ağustos Perşembe günü yine Oruçoğlu tesislerinde 3.Lig’e düşen Karşıyaka ile yapacak ve yine bu karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

Bugün 15:26 TSİ - Spor

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