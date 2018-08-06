Derince Belediyesi’nin modern sistemle inşa ettiği ve benzerleri arasında farklı bir görünüme sahip olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, yaz dönemi itibariyle çocuklardan büyük ilgi görüyor. Havuzdan ilçedeki tüm çocukların yararlanması için proje hazırlayan Derince Belediyesi, bu kapsamda Yüzme Şenliği organize ediyor. İlçedeki 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenecek olan Yüzme Şenliği’ne katılmak isteyenler, Derince Belediyesi Beyaz Masa birimine başvuruda bulunuyor. 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan kayıt sürecinin ardından “Derince Belediyesi Yüzme Şenliği” etkinlikleri start alacak.
Bugün 15:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
Derinceliler Yüzme Şenliği için acele edin
Derince Belediyesi’nin 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenleyeceği Yüzme Şenliği’nde kayıt süreci devam ediyor.
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Bugün 15:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz