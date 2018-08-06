Derinceliler Yüzme Şenliği için acele edin

Derince Belediyesi’nin modern sistemle inşa ettiği ve benzerleri arasında farklı bir görünüme sahip olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, yaz dönemi itibariyle çocuklardan büyük ilgi görüyor. Havuzdan ilçedeki tüm çocukların yararlanması için proje hazırlayan Derince Belediyesi, bu kapsamda Yüzme Şenliği organize ediyor. İlçedeki 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenecek olan Yüzme Şenliği’ne katılmak isteyenler, Derince Belediyesi Beyaz Masa birimine başvuruda bulunuyor. 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan kayıt sürecinin ardından “Derince Belediyesi Yüzme Şenliği” etkinlikleri start alacak.