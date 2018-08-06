Diliskelesi Spor Kompleksi inşaatında sona geliniyor

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın seçim beyannamesinde yer alan Diliskelesi Mahallesi’ne halı saha ve spor kompleksi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkan Diliskelesi Spor Kompleksi’nin geçtiğimiz Mart ayında temeli atılmıştı. Spor kompleksinin içerisinde 45x25 metre genişliğinde kapalı halı saha, 4 adet soyunma odası, 1 adet kafeterya, 180 kişilik tribün ve 1 adet fitness salonu olacak.