Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın seçim beyannamesinde yer alan Diliskelesi Mahallesi’ne halı saha ve spor kompleksi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkan Diliskelesi Spor Kompleksi’nin geçtiğimiz Mart ayında temeli atılmıştı. Spor kompleksinin içerisinde 45x25 metre genişliğinde kapalı halı saha, 4 adet soyunma odası, 1 adet kafeterya, 180 kişilik tribün ve 1 adet fitness salonu olacak.
Bugün 15:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:29 TSİ )
Diliskelesi Spor Kompleksi inşaatında sona geliniyor
Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi’ndeki gençlerin sportif faaliyetlerini gerçekleştirmek için spor kompleksi inşaatı hızla devam ediyor.
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Bugün 15:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz