Karamürselliler tarihi yerleri gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Gezileri kapsamında, Karamürsel Kent Konseyi Emekli Meclisi, Osmanlı’nın kuruluşu ve Kurtuluş savaşında önemli bir bölge olan Bilecik, Söğüt, Göynük bölgesine ücretsiz kültür gezisi düzenledi. Karamürselliler güzellikleri ve tarihi değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

HATIRA FOTOĞRAFI

Rehber eşliğinde, Bilecik, Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahlar Şeridi, Orhan Gazi Camii, Söğüt, Hamidiye Camii, Ertuğrul Gazi Türbesi, Göynük, Ak şemseddin Hz. Kabri, Gazi Süleyman Paşa Camii ve Tarihi Göynük Evleri ve çarşısını gezerek ziyaret eden Karamürselliler , bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Karamürsel Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Metin Aydos, gezi sonunda yaptığı konuşmada gezinin amacına ulaştığını söyledi.

KATILIMCILAR MUTLU

Aydos, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasımızın tanıtılması ve aktarılması amacıyla “Kuruluştan Kurtuluşa” ismiyle düzenlediği kültür gezilerinin bu kapsamında Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ve Kurtuluş Savaşı dönemine tarihi değere sahip Bilecik, Söğüt, Göynük bölgesine düzenlediği ücretsiz kültür gezileri bizleri çok mutlu ediyor” dedi. Hafta sonu düzenlenen kültür turuna 45 kişi katıldı.