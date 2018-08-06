Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 15. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen İsmet Bucak, tüzük gereği Gölcük Şube Başkanlığı’ndan istifa etti. ADD Gölcük Şube Yönetim Kurulu’nun kendi arasında yaptığı oylamada 2. Başkan Hilal Ardıçer, derneğin başkanı seçildi.
Bugün 15:39 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:41 TSİ )
ADD’de yeni başkan Ardıçer
Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 15. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen İsmet Bucak, tüzük gereği Gölcük Şube Başkanlığı’ndan istifa etti.
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Bugün 15:39 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz