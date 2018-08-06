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ADD’de yeni başkan Ardıçer

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 15. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen İsmet Bucak, tüzük gereği Gölcük Şube Başkanlığı’ndan istifa etti.

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Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 15. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen İsmet Bucak, tüzük gereği Gölcük Şube Başkanlığı’ndan istifa etti. ADD Gölcük Şube Yönetim Kurulu’nun kendi arasında yaptığı oylamada 2. Başkan Hilal Ardıçer, derneğin başkanı seçildi.

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