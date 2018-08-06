Jandarmanın dikkati ormana dikilen Hint kenevirlerini ortaya çıkardı

Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gelen ihbarları değerlendiren jandarma ekipleri, Gölcük Selimiye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda arama yapıldı. Ormanlık alanı didik didik arayan ekipler, saksılara dikilmiş halde 22 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri, bölgenin polis bölgesi olması nedeniyle Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hint kenevirlerini ormanlık alana eken kişi veya kişilerin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.