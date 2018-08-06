Erzurumlular sahile sığmadı

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması etkinliklerinde sahne bu kez Erzurumlularındı. Darıca Erzurumlular Derneği tarafından gerçekleştirilen geceye katılanlar arasında AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da yer aldı. Binlerce kişinin katıldığı programda sahilde adım atacak yer kalmadı.

CAĞ KEBABI İKRAMI

Program öncesinde dernek yönetimi, protokol mensuplarını Erzurum cağ kebabı ve yöresel yemeklerle ağırladı. Bölgeden çok sayıda siyaset ve iş adamlarının da katıldığı gecede Bilal Tavlak ve Oktay Parlar sunumları ve skeçleriyle geceye renk kattı. Yaşar Ayten ile Doğunun Sesi Fasıl ekibi, Enis Acar, Garip Memo, İhsan Özdağ ile Kadir Ayna programda sahne alırken Erzurum Yöresi folklor ekibinin gösterileri büyük beğeniyle izlendi.

TOPAL’DAN DARICALILARA TEŞEKKÜR

Etkinlikte bu yıl şampiyon olan Darıca Gençlerbirliği ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor için dernek yönetimi tarafından hazırlatılan sinevizyon gösterisi büyük alkış aldı. Havai fişek gösterisi ile sahilde renkli görüntüler oluştu. Programın açılışında konuşan Darıca Erzurumlular Derneği Başkanı Sıddık Topal kendilerini bu anlamlı günde yalnız bırakmayan protokol üyeleri ve Darıcalılara teşekkür etti.

EDİP ZENGİN UNUTULMADI

Daha sonra konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, “Bu akşam Dadaşlar diyarı Erzurum’dayız. Her karış toprağında tarih kokan, aşıklar otağı Erzurum, İbrahim Hakkı Hazretleri, Aşık Reyhani, Aşık Sümmani ile Çifte Minareli Medresesi ve kış turizminin merkezi Palandöken gibi birçok güzelliği içinde barındırıyor. Erzurum’un havası sert, insanı merttir. Şampiyon Erzurumspor’u da kutluyoruz. 15 Temmuz şehidimiz Edip Zengin de Erzurumluydu, kendisini saygıyla yad ediyoruz” dedi.

PROTOKOL DE KONUŞTU

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, AKP Milletvekili İlyas Şeker ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in selamlama konuşmalarının ardından program folklor gösterisi ve türküler eşliğinde devam etti.