Eryarsoy’un konuğu milletvekili Şeker

Bugüne kadar birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin konuk olduğu Eryarsoy, son olarak AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’i makamında ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında milletvekili Şeker, il başkanlığına getirilen Eryarsoy’u kutlayarak çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu. Abdullah Eryarsoy da ziyareti dolayısıyla Şeker’e teşekkür etti.