Bugüne kadar birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin konuk olduğu Eryarsoy, son olarak AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’i makamında ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında milletvekili Şeker, il başkanlığına getirilen Eryarsoy’u kutlayarak çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu. Abdullah Eryarsoy da ziyareti dolayısıyla Şeker’e teşekkür etti.
Bugün 15:50 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:51 TSİ )
Eryarsoy’un konuğu milletvekili Şeker
Geçtiğimiz günlerde yapılan atama ile AKP’de resmen il başkanlığına getirilen Av. Abdullah Eryarsoy’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz