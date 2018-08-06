TÜKODER’den tüketicilere uyarı!

Başkan Aslan, TÜKODER’in sadece bireysel tüketici sorunlarıyla değil, genel sorunlarla ilgili olarak da çalışmalar yaptığını, kampanyalar düzenleyip davalar açtığını dile getirdi.

“AYIPLI MAL VE HİZMETİ KABUL ETMEYİN”

Vatandaşlara yönelik ikazlarda da bulunan Başkan Aslan, “Satın aldığınız malın ayıplı çıkması halinde, 30 gün içinde bedel iadesini, değiştirilmesini, indirim yapılmasını veya ücretsiz tamirini isteyebilirsiniz. Ayıplı mal veya hizmetten zarar görmeniz halinde vatandaşın tazminat isteme hakkı var. Taksitli satışlarda satıcı, yazılı sözleşme düzenlemek ve bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır. Satıcı sizden borç toplamınız tutarında tek senet isteyemez” dedi.

“ETİKETSİZ ÜRÜNLERİ ALMAYIN”

Aslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Perakende satışa sunulan tüm mal ve hizmetlerin üzerinde veya ambalajında kolaylıkla görülebilir şekilde vergiler dahil o malın fiyatını belirten etiketin olması, hizmetlerde ise tarife ve fiyatları gösteren liste olması zorunludur. Üretici veya ithalatçı firmalar sanayi malları için garanti belgesi ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu vermek zorundadır. Garanti süresi 2 yıldan az olamaz. Garanti süresi içinde malın arızalanması halinde işçilik, parça gibi adlar altında tüketiciden hiçbir ücret talep edilemez.”