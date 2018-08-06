Cankurtaranlar görev başında

Geçtiğimiz hafta içerisinde cankurtaranlar rekor seviyede olaya müdahale ettiler. Özellikle Karadeniz sahilleri binlerce kişinin denize girdiği yerlerin başında yer aldı.
1181 KİŞİ KURTARILDI
Cankurtaranlar 10 bölgede toplam 312 kişiyi boğulmak üzereyken kurtarıp hayata döndürdüler. İtfaiyenin tüm uyarılarına rağmen görev bölgeleri dışında denize giren iki vatandaş hayatını kaybetti. Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları sezon başından bu yana toplan bin 181 kişiyi kurtardılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz