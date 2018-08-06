29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu

Alınan bilgiye göre İzmit Yenişehir Mahallesi Bade Sokak adresinde ikamet eden ve Kullar’da bulunan bir otomobil firması yetkili bayisinde işçi olarak çalışan Yavuz Moğul (29) hafta sonu arkadaşları ile birlikte Kandıra’ya denize gitti. Burada tavuk döner ve pide yediği öğrenilen Moğul, arkadaşları denize girerken kumsalda fenalaşarak istifra etti. Deniz dönüşü eve gelerek yatağına yatan Moğul, sabah işe gitmek üzere uyanmayınca yengesi tarafından uyandırılmak istenildiği esnada uyanmaması sonucu eve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Moğul’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Toprağa verildi

Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Yavuz Moğul’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kandıra Yusufça Köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Sadettin Moğul ile ev hanımı Ayşe Moğul’un 3 çocuğundan biri olan Yavuz Moğul’un cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Moğul’un cenazesi Yusufça Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilirken kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor sonucu netlik kazanacak.