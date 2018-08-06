n11.com, E-Ticaret Eğitimi’ni İzmit’te verdi

E-ticaret platformu n11.com’un e-ticaretin önemini ve sahip olduğu açık pazar iş modelinin sunduğu fırsatları anlatmak üzere Türkiye genelinde düzenlediği e-ticaret eğitimlerine 2018 yılında da hız kesmeden devam ediyor. n11.com’un iş ortaklarına e-ticaret eğitimi ve satışlarını artırmanın yollarını anlatmak üzere gerçekleştirdiği eğitim serisi kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından iş ortakları ile bir araya geldiği organizasyonların bir yenisi 90 iş ortağının katılımıyla İzmit Ramada Plaza Otel’de gerçekleştirildi.

KOBİ’LER DİJİTALLEŞECEK

KOBİ’lere güçlü bir e-ticaret kanalı sunarken sektörün gelişimine katkı sağlayacak ve tüketicinin e-ticaret eğitimini güçlendirecek çalışmalar yapan n11.com, İzmit’te düzenlediği buluşma ile iş ortaklarını e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, platform kullanımı ve satışı artırma yolları, sipariş yönetimi, tüketici hakları, reklam kullanımı ve kargo süreçleri gibi başlıklar hakkında bilgilendirdi. Yılın belirli dönemlerinde Anadolu’daki iş ortaklarına destek olma hedefiyle yola çıkan n11.com, gün sonunda 90 iş ortağına, e-ticaret eğitimi ve satışlarını artırmanın yolları, platform kullanımı, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları gibi konularda eğitim verdi.