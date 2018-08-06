Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:58 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:00 TSİ )

n11.com, E-Ticaret Eğitimi’ni İzmit’te verdi

n11.com, Türkiye çapında düzenlediği iş ortaklıkları eğitiminin bu yılki ayağının bir yenisini İzmit’te 90 iş ortağının katılımıyla gerçekleştirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

E-ticaret platformu n11.com’un e-ticaretin önemini ve sahip olduğu açık pazar iş modelinin sunduğu fırsatları anlatmak üzere Türkiye genelinde düzenlediği e-ticaret eğitimlerine 2018 yılında da hız kesmeden devam ediyor. n11.com’un iş ortaklarına e-ticaret eğitimi ve satışlarını artırmanın yollarını anlatmak üzere gerçekleştirdiği eğitim serisi kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından iş ortakları ile bir araya geldiği organizasyonların bir yenisi 90 iş ortağının katılımıyla İzmit Ramada Plaza Otel’de gerçekleştirildi.

KOBİ’LER DİJİTALLEŞECEK

KOBİ’lere güçlü bir e-ticaret kanalı sunarken sektörün gelişimine katkı sağlayacak ve tüketicinin e-ticaret eğitimini güçlendirecek çalışmalar yapan n11.com, İzmit’te düzenlediği buluşma ile iş ortaklarını e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, platform kullanımı ve satışı artırma yolları, sipariş yönetimi, tüketici hakları, reklam kullanımı ve kargo süreçleri gibi başlıklar hakkında bilgilendirdi. Yılın belirli dönemlerinde Anadolu’daki iş ortaklarına destek olma hedefiyle yola çıkan n11.com, gün sonunda 90 iş ortağına, e-ticaret eğitimi ve satışlarını artırmanın yolları, platform kullanımı, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları gibi konularda eğitim verdi.

Bugün 15:58 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bakanlıktan vatandaşa çağrı: Bankalardan paranızı alabilirsiniz mask
Bakanlıktan vatandaşa çağrı: Bankalardan paranızı alabilirsiniz
İşsizlik maaşında yenilik! mask
İşsizlik maaşında yenilik!
Dolar, 5 TL'yi de aştı! mask
Dolar, 5 TL'yi de aştı!
Palandöken’den sahte kasap uyarısı! mask
Palandöken’den sahte kasap uyarısı!
Pazar mı daha uygun yoksa market mi? mask
Pazar mı daha uygun yoksa market mi?
Devlet akaryakıtta vergiden feragat etti mask
Devlet akaryakıtta vergiden feragat etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaelili iş adamı tutuklandı! mask
Kocaelili iş adamı tutuklandı!
Kira fiyatları el yakıyor! mask
Kira fiyatları el yakıyor!
Sivrisinekler yedi bitirdi! mask
Sivrisinekler yedi bitirdi!
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Otobüs yolculuğunda yeni dönem! mask
Otobüs yolculuğunda yeni dönem!
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu

GALERİ

Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı! mask
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı!
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi mask
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL