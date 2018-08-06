Gölcük’te hayvan pazarı geç kuruldu

Gölcük Belediyesi bu senede kurban pazarı alanını İhsaniye’ye kurma kararı aldı. Belediyenin kararı geç almasından dolayı hayvan satıcıları, hayvan pazarına geç gitti. Hayvan sahipleri, pazarın geç kurulmasından dolayı istenilen düzeyde hata satamadıklarını belirterek, “ Köylerde büyükbaş hayvan satışları bitme noktasında, bu da bizleri olumsuz etkiledi’ dediler.

FİYATLAR YÜKSEK

Gölcük Hayvan Pazarı esnaflarından Eyüp Alkanat, yaptığı açıklamada, “Bu sene fiyatlar iç açıcı, fakat büyükbaş hayvan fiyatları el yakıyor. Bir büyük baş hayvan 7 hisseli 1.500 ile 2.000 arasında oynuyor. Bu sene geçtiğimiz seneden daha fazla yükselme oldu. Belediye’nin de pazar alanını geç açması işlerimizi olumsuz etkiledi. Ben Erzurum’dan buraya 23 büyükbaş hayvan getirdim. Fakat hala 3 tane satabildim. Umarım bayrama kadar yaptığımız satışlar benim ve buradaki tüm arkadaşlarımın yüzünü güldürür” şeklinde konuştu.