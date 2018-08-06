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Hüseyin Balkaya'nın acı günü!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği (KOMESKOM) Dernek Başkanı Hüseyin Balkaya’nın babası, Mehmet Balkaya vefat etti.

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Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan eski Efsane Tarım’ın sahibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği (KOMESKOM) Dernek Başkanı ayrıca Körfez Mahalle muhtarı da olan Hüseyin Balkaya’nın babası, Mehmet Balkaya vefat etti. Merhum Balkaya’nın cenazesi bugün (Pazartesi) ikindi namazında İhsaniye Merkez Camii’sinden kaldırıp, İhsaniye Mezarlığına defnedilecek.

Bugün 16:19 TSİ - Asayiş

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