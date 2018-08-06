Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan eski Efsane Tarım’ın sahibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği (KOMESKOM) Dernek Başkanı ayrıca Körfez Mahalle muhtarı da olan Hüseyin Balkaya’nın babası, Mehmet Balkaya vefat etti. Merhum Balkaya’nın cenazesi bugün (Pazartesi) ikindi namazında İhsaniye Merkez Camii’sinden kaldırıp, İhsaniye Mezarlığına defnedilecek.
Bugün 16:19 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:24 TSİ )
Hüseyin Balkaya'nın acı günü!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği (KOMESKOM) Dernek Başkanı Hüseyin Balkaya’nın babası, Mehmet Balkaya vefat etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:19 TSİ - Asayiş
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz