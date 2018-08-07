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Çenesuyu’nun ihalesi yarın

Derince Belediyesi iştiraklerinden Çenesuyu AŞ yarın yapılacak ihale ile kiraya verilecek. Saat 10.30’da gerçekleşecek ihalenin muhammen bedel 250 bin lira olacak ve ihaleyi kazanan 3 yıllık ücreti peşin olarak ödeyecek. Tesisin 10 farklı şehirde 79 bayisi bulunuyor.

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Kocaeli, Çanakkale, Yalova, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Düzce, Edirne, Eskişehir ve İstanbul şehirlerinde 79 bayisi bulunan Çenesuyu, yarın Derince Belediyesi Encümeni tarafından yapılacak ihaleyle 3 yıllığına kiraya verilecek. Derince Fatih Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı No: 1 adresinde bulunan Çenesuyu tesisleri için belediye, aylık 250 bin lira kira bedeli istiyor. 3 yıllık peşin olarak istenen kira bedelini toplamı ise 9 milyon lira olacak.

İSİM HAKKI DA DEVREDİLECEK

Yapılacak ihale ile Çenesuyu doğal kaynak suyunun dolum tesisi ve içindeki üretim için kullanılan tüm makine ve teçhizatlar, depolar, müştemilatlar, Çenesuyu Kaşık Tesisi ve Çınarlı Mahallesi’nde bulunan taşınmazlar ile Orman İşletme Müdürlüğü’nden kiralanan su kaynaklarının, kaynaktan fabrikadaki üretim tesislerine ve oradan da Çenesuyu kaşık tesislerine kadar olan isale hattı bulunuyor. Aynı zamanda Çenesuyu isim hakkı da ihale ile yeni hak sahibine verilmiş olacak.

ÇENESUYU’NUN TARİHİ

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un yönetim kurulu başkanlığını, Muhammed Çabuk’un ise genel müdürlüğünü yaptığı Çenesuyu AŞ Doğal Kaynak Suyu Dolum Tesisleri’nin yanı sıra doğrudan halka satış noktası olan Kaşık Tesisleri ve Harikalar Sahili İşletmeciliği, Çenesuyu AŞ bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. 18 Ekim 1999 tarihinde bir özel girişimci tarafından Deryat Özel Eğitim Mühendislik firması adı ile kurulan şirket daha sonra anonim şirkete dönüştürülerek Derince Belediyesi'ne devredilmişti.

DERYAT, ÇENESUYU OLDU

Firmanın Derince Belediyesi’ne devrinin gerçekleşmesinin ardından 24 Mayıs 2002 tarihinde Deryat İnşaat AŞ adı ile şimdiki dolum tesislerinin bulunduğu yerde faaliyetine başlamış ve en son 2006 yılındaki olağan genel kurulunda alınan bir kararla DERYAT ismi Çenesuyu AŞ olarak değiştirildi.

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Yorumlar

(1)
01

avukat - haldız alır. başka bu şehrin kaymağını yiyen varmı ki ?

Yanıtla . 0Beğen 07 Ağustos 14:11

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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