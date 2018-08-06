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Körfez’de Hacet Bayramı kutlandı

Körfez Belediyesi, unutulmaya yüz tutan bir geleneği bu yıl da devam ettirdi. Yukarı Hereke Yaylası’nda gerçekleştirilen Hacet Bayramı’nda Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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Körfez’de geçmişi uzun yıllara dayanan bir gelenek olan ama geçtiğimiz yıla kadar adeta unutulmaya yüz tutan Hacet Bayramı, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. Yukarı Hereke Yaylası’ndaki mesire alanında gerçekleştirilen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincisi Ali Tel tarafından Kur-an tilavetinde bulunuldu.

KIYAMETE KADAR SÜRECEK

Hacet Bayramı’nın uzun yıllardır Körfez’de kutlanan bir gelenek olduğunu ve geçen yıl itibariyle her yıl Körfez’de bunu kutlayacaklarını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “21 yıl sonra Körfez ilçemizde yeniden Hacet Bayramımızı geçen yıl kutlamaya başladık. Rabbim bütün hacetlerimizi kabul etsin inşallah. Çok uzun yıllara dayanan bir gelenek. Bizlere düşen görev, geleneklerimize sahip çıkmak olacak. Kıyamete kadar bu bayram kutlanacak; tekbirler, Kuranlar okunacak, dualar yapılacak.

NAMAZI BAŞKAN KILDIRDI

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Yapılan konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu, ilahiler söylendi. Öğle namazını ise Körfez İlçe Müftüsü Sabri Bağcı kıldırdı. Namaz sonrasında da dualar edildi. Alanda toplanan vatandaşlara, gelenekte olduğu gibi; Yufka ve nohutlu pilav ikram edildi.

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