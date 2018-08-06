Çayırova’da Demirci’ye Refik Tatar soruldu

Belediye başkanı Şevki Demirci’nin yanıtlaması istemi ile verilen önergede Tatar’a encümen kararı ile düşük fiyattan belediyeye ait arsa hisseleri satıldığının altı çizildi.

“TARTAR’IN HUKUKİ DURUMU NEDİR?”

Yaşanan bu olayın açığa çıkmasının ardından CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar tarafından konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine de alınmıştı. Daha sonra ise belediye başkan yardımcısı Refik Tartar yapılan işlemlerin doğru ve etik olmadığı gerekçesi ile görevden alındığı açıklanmıştı.

CHP’li meclis üyelerinin verdiği önerge ile belediye başkanı Şevki Demirci’nin de görevden alınan Tatar hakkında, “Yanlış yaptı” şeklindeki sözlerinin olduğu ifade edildi. Konu hakkında Refik Tatar hakkında nasıl bur hukuki sürecin işletildiği ile ilgili bilgi talep edilen önergede şu sorulara yer verildi:

CHP’NİN REFİK TATAR SORULARI

Refik Tartar açığa mı alınmıştır?

Yasal izin hakkını mı kullanmaktadır?

Belediye başkan yardımcısı kadrosu devam etmekte midir?