CHP Genel Merkezinden beklenen imza açıklaması yapıldı. Genel Merkez "Yeterli sayıya ulaşılamadı" diyerek kurultay olmayacağını belirtti.
Bugün 17:19 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 18:33 TSİ )
CHP'de kurultay YOK!
CHP Genel Merkezinden beklenen imza açıklaması yapıldı.
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Bugün 17:19 TSİ - Siyaset
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz