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Bugün 17:19 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 18:33 TSİ )

CHP'de kurultay YOK!

CHP Genel Merkezinden beklenen imza açıklaması yapıldı.

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CHP Genel Merkezinden beklenen imza açıklaması yapıldı. Genel Merkez "Yeterli sayıya ulaşılamadı" diyerek kurultay olmayacağını belirtti.

Bugün 17:19 TSİ - Siyaset

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