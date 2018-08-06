Kandıra Hacımazlı Muhtarlığı’na bağlı Gencali Mahallesi’nde marangoz ve inşaat ustası olan, bölgede onlarca usta yetiştiren, bir dönem muhtarlık ve Refah Partisi eski ilçe başkanlığı görevini yürüten Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in dayısı Ahmet Akdeniz (82), vefat etti. Bir süre önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle yaklaşık bir aydır Kandıra Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Akdeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 çocuk babası olan Akdeniz’in cenazesi pazar günü öğle namazına müteakip Gencali Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Bugün 17:35 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:39 TSİ )
Ünal Köken'in acı günü!
Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in dayısı Ahmet Akdeniz (82), vefat etti.
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Bugün 17:35 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz